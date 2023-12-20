ارتفاع لسعار النفط..وبرنت يتخطى 80 دولارا

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

أسعار النفط العالمية

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 94 سنتا، او بما يعادل نسبته نحو 1.19%، ليصل إلى مستوى سعر 80.17 دولار للبرميل.

بينما سجلت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتصل الى مستوى سعر 74.90 دولار للبرميل، مرتفعا بما يصل الى نحو 96 سنتا، أو بنسبة ارتفاع تعادل 1.28%.

وشكلت واشنطن أمس الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون مدعومون من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وبمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

ويمر نحو 12% من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول محللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن، حيث يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

وزارة الطاقة الأميركية :

النفط

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير/ شباط، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته "رويترز".

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأميركية الرسمية في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وقال الخبير النفطي الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية Business"، إن المخاطر في البحر الأحمر لا تزال تلقي بظلالها على أسواق النفط.

وأضاف "المخاطر متصاعدة ولم تهدأ".