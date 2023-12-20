رئيس جامعة حلوان يؤكد الالتزام بدعم الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة.

ونوه رئيس جامعة حلوان بدعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها فى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى جميع المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية و الدولية وفقا لرؤية مصر 2030.



واستمع رئيس جامعة حلوان إلى عرض عن الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل القادم، مؤكدا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

نموذج محاكاة قضية في جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نموذج محاكاة لقضية تحكيمية فى الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية، والتى تم تنظيم فاعليتها بمجمع الفنون والثقافة .

أكد رئيس جامعة حلوان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي، مع التركيز على أن مصر لديها ثروة عظيمة في الإنتاج الأدبي والفنى لاسيما فى مجال الفنون بكافة صورها وما تمتلكه من تراث ثقافي مذهل يجعلها مصدراً خصباً لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح قنديل أن جامعة حلوان تتميز بأن لديها معهداً علمياً متخصصاً فى الملكية الفكرية على مستوى مصر والشرق الأوسط يقدم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية، خاصة وأن اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف من شأنه أن يوفر موارد اقتصادية عظيمة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أهمية التسلح بالعلم وإتقان اللغات الأجنبية فى كافة المجالات، وإن كانت الملكية الفكرية تقع على رأسها، إذ أن التحكيم الدولى لعب دوراً مهماً فى استرداد طابا، ومن ثم فالمعهد عليه دوراً جوهرياً فى تخريج كوادر متميزة مؤهلة فى مجال التحكيم الدولى والمحلى فى الملكية الفكرية.

وتتمثل باكورة ذلك فى تدريب 60 محكم فى الملكية الفكرية كخطوة أولية على الطريق ليستمر العمل لتوفير كوادر مؤهلة تساعد على كسب قضايا ضخمة على المستوى الدولي والمحلي.