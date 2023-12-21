الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات وإندونيسيا تبحثان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وحرص رئيس الإمارات خلال الاتصال مع نظيره الإندونيسي، على تهنئته على الاكتشاف الضخم للغاز الطبيعي الذي حققته شركة مبادلة للطاقة مؤخرًا في إندونيسيا، مؤكدًا أنه يجسد التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خاصة في مجال الطاقة، متمنيا أن يكون هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي رافدًا مهمًا من روافد التنمية لمصلحة الشعب الإندونيسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، منوهًا بالتعاون المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، معبرا عن تقديره لدولة الإمارات، لدعمها هذه العلاقات على المستويات جميعها.

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