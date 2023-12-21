الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في اتصال هاتفي.. الإمارات والبرتغال يبحثان تطورات الأوضاع بغزة

الإمارات
الإمارات

شدد وزيرا خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان وجمهورية البرتغال جواو كرافينيو على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الحماية لكافة المدنيين.

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وكشفت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن عبدالله بن زايد آل نهيان بحث - خلال اتصال هاتفي - مع كرافينيو التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني.

وشدد الوزير الإماراتي على أهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وأكد آل نهيان حرص الإمارات على تمتين جسور التعاون المثمر والبناء مع جمهورية البرتغال في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويدعم تطلعاتهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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