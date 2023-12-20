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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين الإمارات ونيوزيلندا حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة.

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و استعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام" مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره في مجالات عدة، منها التنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بالإضافة مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها وتنمية أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.

و من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مقدما التهنئة لوزير الخارجية الإماراتي على النجاح الباهر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات مؤخرا. و أشاد بما شهده المؤتمر من مخرجات متميزة وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يشكل تحولا نوعيا في مسيرة العمل المناخي العالمي.

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