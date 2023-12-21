تراجع في درجات الحرارة مع رياح مثيرة للأتربة بالإسماعيلية

شهد طقس الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تراجع في درجات الحرارة على كافة الانحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وتسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء .ويؤدي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الى تدهورالرؤية الأفقية على الطرق السريعة، وسجلت درجات الحرارة العظمى ٢١ والصغرى ١١ درجة مئوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من التغير الكبير في حالة الطقس ابتداءا من اليوم حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والتي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على معظم أنحاء البلاد.

وطالبت بتجنب الخروج من المنزل في حالات العواصف الترابية هو الأفضل، ولكن إذا كنت مضطراً للخروج، يمكن اتباع بعض النصائح التالية لتجنب الأضرار الناجمة عن العواصف الترابية منها ارتداء ملابس تغطي الجسم بشكل جيد، ويفضل اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة.واستخدم قناع الوجه والأنف لتجنب استنشاق الغبار والجسيمات الصغيرة.

وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنزل.واستخدم مكيف الهواء لتصفية الهواء في المنزل، ويفضل تركه يعمل على وضعية تدوير الهواء من الداخل إلى الخارج.

وطالب بتجنب القيادة في حالات العواصف الترابية إلا إذا كان ذلك ضرورياً، وتأكد من استخدام الأضواء الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية وتجنب الحوادث.وفي حالة السفر على الطرق السريعة، يفضل البحث عن مكان آمن للتوقف والانتظار حتى تتحسن الرؤية وتتلاشى العاصفة الترابية.و في حالة الحاجة إلى الخروج، يفضل تجنب الأماكن المفتوحة والمجالات العرضة للرياح الشديدة، وتأكد من تغطية الأعين والأنف والفم بقناع واقي.