زيلينسكي بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة: "هذا يوم تاريخي"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إن اليوم هو يوم تاريخي، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.



وأضاف الرئيس الأوكراني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلت عنه صحيفة "الجارديان"- أن الاتفاق هو اتفاق "بشأن الأمن، وبالتالي حماية الحياة البشرية".

وتابع "الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة هو أقوى اتفاق منذ استقلال أوكرانيا، كما أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على قيادته وعلى سنوات دعمه لأوكرانيا".

وأشار زيلينسكي إلى أن الاتفاقية تمثل "جسرا" لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

واختتم تصريحاته بالقول "أنا فخور بشعبنا وبما يمكن أن تفعله أوكرانيا. وأنا ممتن للغاية لجميع الأمريكيين، ولكل فرد في أمريكا، الذي يؤكد على القيادة الأمريكية".

ووقع بايدن، ونظيره الأوكراني زيلينسكي، على اتفاقية أمنية تمتد إلى 10 سنوات بهدف تعزيز الدفاعات الأوكرانية، وتمثل الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكييف جسرا لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).