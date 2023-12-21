الإحصاء: 1.3% زيادة في إجمالي المساحة المحصولية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى المساحة المحصولية بلغت 16.6 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقابل 16.4 مليون فدان عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪.

وبلغت إجمالى المساحة المزروعة 9.7 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقابل 9.6 مليون فـدان عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪.

بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.418 مليــون فـــدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلـــغت نسبتـه 0.02٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابـــل 9.8 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.

وبلغت مساحة محصول الأرز 1.2 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليون فدان عام 2020 / 2021 بزيدة بلغت نسبتها 4.0٪ وبلغت كمية الإنتاج 4.3 مليون طـن عام 2021 / 2022 مقابل 4.2 مليون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.4٪.

وبلغت مساحة محصول الطماطم 375.3 ألف فدان عـام 2021 / 2022 مقابل 356.9 ألـف فــدان عــام 2020/ 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 5.2٪ وبلغـــت كمـيـة الإنتاج 6.37 مليون طــن عــام 2021/ 2022 مقابـل 6.39مليـون طــــن عام 2020/2021 بانخفــاض بلغــت نسبتة 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم.

- بلغـــت مسـاحــــة محصــول البطـاطــس 584.8 ألــف فـــدان عــام 2021/2022 مقـابــل 502.6 ألــف فــدان عــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـهــا 16.4 ٪ وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 7.2 مليــون طن عــام 2021 / 2022 مقـــابــل 6.3 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.

وبلغــت المســاحة الكلية لمحصـول البرتقــال 344.9 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابــل 329.7 الـف فـدان عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.6٪ وبلغـت كميــة الإنتاج 3.16 مليـــون طـن عام 2021/ 2022 مقابـل 3.17 مليـــون طـن عـــام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال و بلغـت المساحة الكلية لمحصـول المــوز 77.8 ألـف فــدان عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألــف فـــــدان عــــام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪ وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.21 مليـون طـن عام 2021 / 2022 مقــابــل 1.18 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 2.3 ٪.