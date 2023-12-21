«مكتب Archist design Studio للاستشارات» يتعاون مع «المصرية جروب» للمرة الثانية بمشروع «Isola Villa»

اعلن مكتب Archist design Studio للاستشارات الهندسية مشاركته فى أعمال تصميم الواجهات الخارجية واللاند سكيب لمشروع Isola Villa المملوك لشركة المصرية جروب للتطوير العقارى بمدينة السادس من أكتوبر، وهو التعاون الثانى للمكتب مع شركة المصرية جروب بعد التعاون معها فى مشروع «إيزولا شيراتون».

قال المهندس إبراهيم مجدي، مؤسس ورئيس مكتب Archist design Studio للاستشارات الهندسية، إن تكرار التعاون مع المصرية جروب لتنفيذ أعمال الواجهات واللاندسكيب للمشروع يعكس ثقتها فى المكتب وتميز الأعمال التى يقوم بها، وخاصة مع تقديم تصميمات مبتكرة تحافظ على معايير الجودة والتميز التى تقدمها المصرية جروب لعملائها فى مشروعاتها، موضحا أن اللاندسكيب بالمشروع قائم على أكبر مسطح لاجون فى غرب القاهرة على مساحة 9 آلاف متر مربع..

وأوضح أن مشروع «إيزولا فيلا أكتوبر» عبارة عن كومباوند سكنى يقع على مساحة 15 فدانا، ويضم 152 تاون هاوس بنسبة بنائية 15% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، وتم تصميم التاون هاوس فى المشروع إلى أرضى منخفض وأرضى مرتفع ودور أول وروف.

ولفت إلى أن المشروع يقع فى مكان مميز، وهو ما يفرض على مكتب Archist design Studio مسئولية لإظهار هذا الموقع المتميز والاستفادة منه، حيث يتميز المشروع بالمساحات المفتوحة وتدفق الضوء الطبيعي، ما يخلق بيئة مريحة ومنعشة، لذا تم تصميم الوحدات بعناية لتلبية احتياجات السكان وتوفير جو من الرفاهية والفخامة للعملاء.

وأكد أن الموقع المناسب هو أحد العوامل الأساسية التى تتحكم فى نجاح أى مشروع سكنى، بحيث تضمن الراحة والسعادة للسكان، لافتا إلى حرص شركة المصرية جروب للتطوير العقارى على اختيار موقع كمبوند ايزولا فيلا بعناية كبيرة فى أكثر المناطق الحيوية فى الشيخ زايد الجديدة بالتحديد فى حوض 11.