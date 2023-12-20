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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز ومتحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوةً بعنوان: "لغةُ الطفلِ العربيّ بين الاكتساب والإبداع"، وذلك اليوم الموافق الأربعاء 20 ديسمبر بالمسرح الصغير، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

اكتساب الطفل اللغة

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويلقي فيها مجموعة من الأدباء والشعراء والباحثين ورقات عن: تأثير اللغة في الطفل وكيفية اكتساب الطفل اللغة وتطورها في تفكيره. كما تهتم جلسات الندوة بإلقاء الضوء على تعليم اللغة العربية للأطفال في ضوء التطور اللغوي، واللغة في القصص الموجَّهة للطفل في الماضي والحاضر، ويتحدث أحد أساتذة الأزهر عن تاريخ عناية الأزهر الشريف بلغة الطفل.

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جدير بالذكر أن مركز المخطوطات يحتفل باليوم العالمي للغة العربية سنويا في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر، وفي كل عام تدور الاحتفالية حول موضوع من موضوعات اللغة، أو قضية من قضاياها التي تهم القائمين عليها، وتستهدف الندوة رفع الوعي بأهمية عنصر اللغة في بناء الهوية.

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