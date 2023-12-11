مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بالعرس الديمقراطى أمام اللجان الانتخابية

اشاد الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية بالمظهر الحضارى الذى شهدته لجان عروس البحر المتوسط والاقبال الكبير من المواطنين لادلاء بصوتهم الانتخابى

جاء ذلك عقب قيام مدير مكتبة الاسكندرية بالادلاء بصوته الانتخابى ثانى ايام الانتخابات الرئاسية 2024 وقال «زايد»، فى تصريحات عقب الإدلاء بصوته: «سعدت جدًا بمشاهدة الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية، و«إقبال المواطنين فى أول أيام الانتخابات يجسد مشهدا انتخابيا وعرسا يليق بمصر، حيث تشهد انتخابات رئاسية فى ظل ظروف وتحديات غير عادية تحيط بها من كل جانب، ونجاح الدولة فى إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعكس الاستقرار الأمنى».

كان قد توافد المئات من المواطنين امام مقار اللجان الانتخابية في التجمع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، منذ الصباح الباكر انتظارا لفتح اللجان. يتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

من جانب اخرشهدت العيادات المتنقلة المتواجدة بمحيط اللجان الانتخابية في الإسكندرية إقبالا من الناخبين للكشف الطبي وصرف الأدوية المجاني وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات المتخصصة، في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية بالإسكندرية 2024.

تشمل خدمات الكشف والعلاج مجاناً مبادرات الصحة العامة متضمنة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرة دعم صحة المرأة.،وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية قد أعلنت عن تنسيقها مع المؤسسات الصحية بالمحافظة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث خلال سير العملية الانتخابية.