مكتبة الإسكندرية تنظم حلقة نقاشية بعنوان «تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة»

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي، حلقة نقاشية بعنوان «تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة» ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية»، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمثقفين.

أدار اللقاء الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتحدث فيه الدكتور عبد العزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان؛ رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، واللواء الدكتور عز الدين عبد الرحمن عوف؛ مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور ياسر عبد العزيز؛ الخبير الإعلامي ومستشار هيئة الإذاعة البريطانية الأسبق.

من جانبه، تحدث الدكتور عبد العزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، عن قوة العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أنها علاقة راسخة منذ القدم وممتدة في الآفاق، معربًا عن سعادته لتوقيع مذكرة تعاون اليوم بين مكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه، تحدث الدكتور ماجد عثمان؛ رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن أهمية التفريق بين المعلومات الخاطئة والمضللة، فالمعلومات الخاطئة قد تحدث عن غير قصد، أما المضللة فيكون ورائها أجندة، قد تكون سياسية أو لتحقيق ربح.

وفي كلمته، أكد اللواء الدكتور عز الدين عبد الرحمن عوف؛ مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المعرفة حق كل إنسان على وجه الأرض، وأن التكنولوجيا أصبحت شيء أساسي في حياة الأجيال الجديدة، لكنها أثرت على ترابط العائلات، وأصبح تأثيرها أقوى من العائلة.

من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد العزيز؛ الخبير الإعلامي، ومستشار في مجال الإعلام والاتصال، إن التقدم في مجالات الاتصالات والمعلومات غير مسبوق في التاريخ، ولكن يقابله تراجع معلوماتي غير مسبوق في التاريخ. وأضاف أن حالة المعلومات العالمية هشة وأكثر قابلية للتلاعب من أي وقت مضى، كما أن المعلومات تزداد والحقائق تقل.



