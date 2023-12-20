شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، حملة أمنية موسعة لملاحقة القائمين بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية بمحافظة الغربية ، وبيع أجهزة فك الشفرت القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

المصنفات تضبط محطات بث تلفزيوني ومحال بيع أجهزة فك الشفرات بالغربية

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية، وبيع أجهزة "ريسيفر، ومستلزمات فك شفرة" لإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وضبطهم وضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (21 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابيًا).

الداخلية ..ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (175 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية ..ضبط 25 ألف كتاب تعليمى بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.