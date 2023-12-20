الأنبا يوأنس يترأس فعاليات روحية بكنيسة العذراء في الزيتون.. الليلة

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الاربعاء، الفعاليات الروحية بمناسبة نهضة صوم الميلاد ذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزيتون ذلك بدءًا من تمام الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى مراسم القداس في الخامسة فجرًا.

ابرز أنشطة أسقف أسيوط



يتخلل الاجتماع الطقوس الأرثوذكسية بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة آبناء الكنيسة القبطية في أسيوط.

انشطة الأقباط الأرثوذكس الفترة الماضية



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.