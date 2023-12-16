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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الكنيسة القبطية تنعى أمير دولة الكويت

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، امير دولة الكويت  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافتة المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ٨٦عاما.

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ملك الأردن ينعى أمير الكويت.. كرس حياته لخدمة بلده

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كاروز الديار المصرية.. قصة مؤسس الكنيسة القبطية

عبرت  الكنيسة في تصريحها الصادر منذ قليل، عن حجم فقدان امير الكويت الذي قضى عمره في خدمة بلاده في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

واضافت:"نعزي دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين موافقة التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم التعزيات واستكمالا لمسيرة الإزدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير".

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