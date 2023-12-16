الكنيسة القبطية تنعى أمير دولة الكويت

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافتة المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ٨٦عاما.

عبرت الكنيسة في تصريحها الصادر منذ قليل، عن حجم فقدان امير الكويت الذي قضى عمره في خدمة بلاده في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

واضافت:"نعزي دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين موافقة التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم التعزيات واستكمالا لمسيرة الإزدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير".