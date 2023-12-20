أسعار الأسمنت صباح اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية

أسعار الأسمنت.. واصلت أسعار الحديد والأسمنت خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية حالة من الاستقرار، وسجل سعر الأسمنت المسلح نحو 2.000 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت حلوان نحو 1.930 جنيها في الطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار الاسمنت المسلح للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء

الاسمنت

سجل سعر اسمنت الفهد ليصل الي 1.880 جنيه للطن

كما سجل سعر اسمنت العسكري في بني سويف الي 1.900 جنيه للطن

وسجل سعر أسمنت المسلح ليصل الى 2.000 جنيه للطن.

ووصلت سعر أسمنت النصر عند 1.950 جنيها للطن.

وقد وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1.920 جنيها في الطن.

ووصل سعر أسمنت حلوان نحو 1.930 جنيها في الطن.

ووتعتبر مادة الاسمنت هي رابطة ناعمة تتصلب وتصبح قاسيةً عند خلطها مع الماء، لتصبح قادرةً على ربط مكوّنات الخرسانة مع بعضها البعض، لتشكل مواد بناء قوية، ومقاومة للتأثيرات البيئية المختلفة، ويتكون الإسمنت عادةً من الطفلة (clay)، والحجر الجيري (limestone)، وهناك نوعان من الإسمنت: الإسمنت المائي، وغير المائي.

صناعة الإسمنت

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية والتنموية؛ لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء والخرسانة كمادة رابطة هيدروليكية، كما تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، حيث تعتمد صناعته على توفر المواد الخام التي تدخل في تركيبه، وعادةً ما تنشأ مصانع الإسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل.

وتعود أصل كلمة الإسمنت إلى الرومان، حيث أطلقوا على تقنية البناء التي أخذوها من الإغريق (OupsCementium)، للدلالة على صب الجدران التي كانت عبارة عن حجارة مع كلس حي كمادة رابطة، وفي عام 1796م، سجل العالم الإنجليزي جيمس باركر اسم الإسمنت للدلالة على مادة رابطة مائية، وليس مسحوق القرميد والحجر.