أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الحديد والأسمنت خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار، وسجل سعر الحديد عز نحو 42.800 جنيه للطن، في حين وصل سعر الأسمنت المسلح نحو 2.000 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات اللازمة كافة حيال أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار مواد البناء للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء

الحديد والأسمنت

تشهد أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار الملحوظ بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أمس على أرض المصنع، وحافظ سعر طن حديد عز عند مستوى 42800 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2000 جنيه، وإليكم أسعار الحديد:

يأتي اليوم سعر حديد عز إلى 42.800 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 40.200 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد العشري عند 40.100 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المصريين نحو 42.000 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد الكومي إلى 40.300 جنيه للطن.

بينما وصل سعر حديد المعادي إلى 40.200 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد عطية إلى 41.300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجيوشي حوالي 41500 جنيه اليوم.

سجل سعر حديد مصر ستيل حوالي 40200 جنيه اليوم.

سعر الأسمنت اليوم الاربعاء

سجل سعر أاسمنت الفهد ليصل إلى 1.880 جنيه للطن

كما سجل سعر أسمنت العسكري في بني سويف إلىي 1.900 جنيه للطن

وسجل سعر أسمنت المسلح ليصل إلى 2.000 جنيه للطن.

ووصلت سعر أسمنت النصر عند 1.950 جنيه للطن.

وقد وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1.920 جنيه في الطن.

ووصل سعر أسمنت حلوان نحو 1.930 جنيه في الطن.