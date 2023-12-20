الأمن يواصل مُحاصرة عصابات "النشالين"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" –فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينبلقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم .. وتم بإرشادهماإعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه .

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية تم ضبطها وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط ("ميكانيكى" –له معلوماتجنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى ، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سئ النية"( عاطل –له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.