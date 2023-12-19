تجديد حبس المتهمين باختطاف عامل بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

نيرة أشرف ومحمد عادل

واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.



وفي سياق منفصل حددت محكمة شرق طنطا الابتدائية، 11 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ضد ورثة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ قاتل نيرة أشرف، والمنفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 14 يونيو الماضي، أمام الدائرة الثالثة تعويضات.

وكان المحامي خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدرة 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

شروق شقيقة نيرة أشرف

وفي سياق أخر حررت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة"، التى قُتلت على يد زميلها محمد عادل، محضرًا ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها، تبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، التى قتلت على يد زميلها محمد عادل، أمام بوابة الجامعة، وقالت شروق فى المحضر المقدم قبلها: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها، وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلًا: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لادبحها".