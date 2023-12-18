بثت فيديوهات فاضحة.. استمرار حبس المذيعة إنجي حماده

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، عبر الفيديو كونفرانس قرار بتجديد حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والخروج عن عادات وقيم المجتمع المصري.

واعترفت المتهمة سماح المعروفة باسم “إنجي حمادة"، المذيعة المغمورة، بأنها تتربح من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تطبيق اتيك توك، حيث واجهتها جهات التحقيق بعدد من الفيديوهات التي كانت تظهر فيها رفقة أشخاص، من بينهم التيك توكر “كروان مشاكل”.

وجاءت التحقيقات مع المتهمة بعدما رصدت مباحث الآداب العامة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الفسق والفجور وتتنافى مع قيم المجتمع.

وأضافت إنجي حمادة في أقوالها: “كنت طالعة لايف على التيك توك، وكنت داخلة جولة مع البنت التي ظهرت معايا في الفيديو، وأنا بقعد أتكلم وهي تقعد تتكلم، والناس بتختار حد مننا ترشحه هو اللي يكسب ويكون الأكثر تفاعلا".

كما أقر المتهم أحمد السيد والمعروف باسم “كروان مشاكل” أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة، المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات.

كما أقر بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وأنه يستخدم البث المباشر لنشر فيديوهات المخلة بالآداب بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدة، وكذلك إنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وفتحت جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع المتهم " كروان مشاكل " بتهمة التحريض على الفسق والفجور

واتخذت أجهزة الأمن في سوهاج إجراءاتها لترحيل التيك توكر “كروان مشاكل” إلى مديرية أمن القاهرة لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، بعد القبض عليه مختئبًا في منزل خالته بنطاق مركز طهطا.