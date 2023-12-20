"كومبو فيروسات" منتشرة في الجو.. تهاجم الجهاز التنفسي (فيديو)

علق الدكتور عاصم عسوي أستاذ أمراض الصدر بطب الفيوم على تفشي متحور كورونا الجديد، قائلا: "معدلات دخول المستشفيات عالمياً أقل وأصبح في حدود 5-10% من الاصابات التي تصيب الرئة حيث أن معظم الإصابات الآن في الجهاز التنفسي العلوي".

وأضاف خلال حوار ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الثلاثاء : " متحور كورونا الجديد سريع الانتشار لكن حدته أقل بكل تأكيد".

24 فيروسا يهاجم الجهاز التنفسي

وحذر أستاذ أمراض الصدر من وجود ما أسماه " كومبو" الفيروسات المنتشر في الجو في الآونة الأخيرة، قائلاً: “لدينا حاليا كومبو فيروسات منتشر في الجو، من 24 فيروسا يهاجم الجهاز التنفسي”.

وتابع أستاذ أمراض الصدر: "عندنا إنفلونزا الخنازير وكورونا بمتحوراتها والفيروس المخلوي والإنفلونزا العادية المنتشرة حاليا "

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عن زراعة الرئة، مؤكدا أنها صعبة للغاية وتحتاج إلى اثنين من المتبرعين و3 غرف عمليات.

خليط من مجموعة فيروسات تنفسية تنتشر حاليا

وأضاف تاج الدين خلال مؤتمر صحفى اليوم على هامش المؤتمر العلمى للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، أن هناك خليطا من مجموعة فيروسات تنفسية تنتشر حاليا، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحا أن المضادات الحيوية ليست لعلاج نزلات البرد وفيروسات الجهاز التنفسي، مشيرا الى أن الوقاية مهمة، ويفضل البقاء بالمنزل عند الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا أو كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عن زراعة الرئة، أن العلاج الأساسى للربو الشعبى هو موسعات الشعب بمركبات الكورتيزون بالاستنشاق.

فيما قالت الدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن مؤتمر الصدر والتدرن ناقش جميع الأمراض المتعلقة والفطريات التى تصيب الجهاز التنفسي والتى تصيب أصحاب المناعة الضعيفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر السنوى الــ 64 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وناقش المؤتمر، أحدث الطرق فى تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية، والأزمات الربوية الحادة بمشاركة 11 خبيرا أجنبيا من مختلف دول العالم.