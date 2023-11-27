الإثنين 27 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كوورنا تقاوم الفناء.. تحذير عاجل من أستاذ فيروسات بارتداء الكمامة (فيديو)

مصريون يرتدون الكمامة
مصريون يرتدون الكمامة

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن فيروس كورونا، لم ينته، بل لازال موجودا، لكن بمتحورات مختلفة، لافتا إلى أن حدته الآن قليلة خلاف ما ظهر في بدايته.


أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات تكثر بشدة في فصل الشتاء، نتيجة طبيعة تكاثرها في جسم الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن ظروف معيشتها مناسبة وتكون أفضل في فصل الشتاء.

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ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، بأهمية ارتداء الكمامة في الأيام المقبلة خاصة في أيام الشتاء، مشددا على أن الكمامة تساعد على منع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، لافتا إلى أن التدابير الاحترازية مهمة هذه الأيام.


ونوه إلى أن الفيروسات الحالية ليست بحدة فيروس كورونا، خاصة أن كورونا نتج عنه وفيات، ولذا تم الاهتمام بتدابير احترازية مشددة، لافتا إلى أن الفيروسات الحالية ليست بشدة كورونا لكن لابد من الاهتمام بالتدابير الاحترازية ويفضل العزل حال الإصابة بنزلة برد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تكون المخالطة بحرص شديد، وأيضًا الأطفال.

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