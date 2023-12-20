الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الأهلي السابق: أتمني تعاقد الأحمر مع أوفا أو مروان حمدي فى يناير

أوفا
أوفا

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر لابد التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق.

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وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي بالطبع يحتاج لدعم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة ولكن إذا كان مصري سيكون أوفا أو مروان حمدي .

وأضاف:" أتمني أن يتعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي لأنه سيضيف للنادي الأهلي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

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