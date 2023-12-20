محمد يوسف: الهجوم علي كولر مبالغ فيه والأهلي مستواه رائع

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق التحية والتقدير على ما يقدمه ما المارد الأحمر.

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وقال محمد يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم مستويات رائعة مع النادي طوال الفترة الماضية منذ التعاقد معه، ولا يجب هذا الهجوم المبالغ فيه، الرجل يلعب كأس العالم للأندية.

وأضاف:" أفضل المدربين فى العالم يأتي وقت على أنديتهم ويحدث تراجع فى النتائج أمثال مانشستر سيتي والذي يتعادل هذا الموسم ويخسر فى الدورى الانجليزى ، لابد أن نعلم أن كولر مدرب رائع وناجح مع الأهلي.

وتابع:" الموسم الحالي يختلف عن الموسم الماضي ، لأن الأهلي لعب عدد كبير هذا الموسم ومع فرق قوية للغاية ، ومازال حتي الآن الموسم الحالي كولر أمامه فرص كثيرة لتحقيق بطولات جديدة للنادي الأهلي.

وأكمل:" أداء الأهلي الفني والبدني مميز بالنسبة لـ كولر وعمله واضح مع الفريق وكفاية هجوم لأن وارد جدا تراجع فى النتائج لفترة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.