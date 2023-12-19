نونو جوميز: الأهلي قدم صورة رائعة للكرة المصرية في المونديال

أكد نونو جوميز نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق، أن الأهلي قدم صورة رائعة للكرة المصرية خلال بطولة كأس العالم للأندية.



وقال جوميز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الأهلي كان رائعا ضد فلومينينسي وخاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "فلومينينسي بعد الهدف الأول لعب بذكاء كبير".

وتابع: "الأهلي استحق الفوز على اتحاد جدة بثلاثية، وقدم صورة رائعة للكرة المصرية".

وواصل: "أرشح الأهلي للفوز على أوراوا بالطبع، ومانشستر سيتي عو المفضل ضد فلومينينسي لكنها ستكون مواجهة رائعة".

نونو جوميز: الظروف لم تخدم ريكاردو سواريش للنجاح في الأهلي

على جانب آخر أكد نونو جوميز أن الظروف لم تخدم مواطنه ريكاردو سواريش في مهمة تدريبه للأهلي.

وقال جوميز: "ريكاردو سواريش صديقي، وطلب مساعدتي خلال التفاوض مع الأهلي، ولهذا تواجدت معه في أثناء توقيعه للأهلي".

وأتم: "سواريش مدرب على أعلى مستوى وأتى للأهلي في منتصف الموسم، ولم تخدمه الظروف لتحقيق النجاح مع الفريق".