الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: صناعة الدفاع الروسية تتفوق على الصناعات الغربية في الاستجابة للاحتياجات العسكرية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء إن شركات الدفاع الروسية تستجيب لاحتياجات القوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بشكل أسرع وأفضل، مقارنة بمنافستها الغربية.

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وأضاف الرئيس الروسي بوتين -خلال اجتماع وزارة الدفاع الروسية- أن هدف تزويد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بكل ما تحتاجه هو أولوية الحكومة الروسية الآن، مشيرا إلى أن مجلس التنسيق التابع لمجلس الوزراء الروسي ومجموعة العمل التابعة للجنة الصناعية العسكرية الحكومية قد تم تكليفهما بالتأكد من الوصول إلى ذلك الهدف"، وفقا لوكالة تاس الروسية. 

وفي هذا الصدد، أشار بوتين إلى عمل الموظفين في مؤسسات الدفاع وموظفي الصناعات ذات الصلة ومعاهد البحوث ومكاتب التصميم، قائلا إنهم "حققوا طفرة عمالية حقيقية"، ويعمل بعضهم في ثلاث نوبات عمل.

وقال بوتين "لقد استجابوا من خلال العمل والجهد الهندسي والأبحاث للتحدي المتمثل في إمكانات الغرب الكاملة، التي تعمل على احتواء روسيا ودعم نظام كييف، والحرب في أوكرانيا".

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