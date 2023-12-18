بوتين مهنئ الرئيس السيسي: فوزك الساحق مؤشر على التقدير الشعبي لجهودك في حل جميع القضايا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية، بحسب رسالة نشرها موقع الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين.

وجاء في نص الرسالة التي نقلت عنها وكالة أنباء تاس الروسية "عزيزي الرئيس السيسي، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهانئي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية مصر العربية "، مؤكدا أن فوزك الساحق في الانتخابات هو مؤشر واضح على التقدير الشعبي لمساهمتك في حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تواجه مصر".

ووفقا للرئيس الروسي، " من الصعب المبالغة في تقدير مساهمة الرئيس السيسي الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر ".

وأكد الرئيس الروسي "أود أن أؤكد مجددا استعدادي لمواصلة العمل المشترك البناء الذي يهدف إلى مواصلة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، فضلا عن التعاون في الشئون الدولية، وخاصة داخل مجموعة البريكس".

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس عبدالفتاح السيسي كل النجاح كرئيس للدولة، إلى جانب موفور الصحة والرخاء.