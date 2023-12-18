الرئاسة الروسية: بوتين يعقد غداً اجتماعا موسعا للهيئة القيادية بوزارة الدفاع

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا موسعا للهيئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للكرملين اليوم الاثنين: " سيعقد فلاديمير بوتين غدا 19 ديسمبر اجتماعا موسعا للهيئة القيادية بوزارة الدفاع".

وأضاف البيان:" أن الاجتماع سيركز على تلخيص نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2023 وتحديد المهام للعام المقبل وأولويات التطوير اللاحق للجيش والبحرية الروسية".