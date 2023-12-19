أرقام مثيرة.. الأحصنة السوداء "فرس الرهان" في الدوريات الخمس الكبرى

تشهد الدوريات الخمس الكبرى في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي، ظهور أحصنة سوداء أضفت طابع الإثارة والتلاعب بالكبار وصدارة المسابقات المختلفة.

تتجلى الأحصنة السوداء هذا الموسم في ثلاثة فرق هم جيرونا من إسبانيا وليفركوزن من ألمانيا وأستون فيلا من انجلترا، حيث كان لهم دور واضح في اعتلاء الصدارة أو منح وإزاحة الكبار عن القمة، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام المثيرة في الدوريات الخمس الكبرى.

الأكثر تهديفًا..

بأقل عدد من مباريات بين الدوريات الخمس الكبرى يمتلك باير ليفركوزن أقوى خط هجومي بواقع 42 هدفًا من 15 مباراة وضعته على صدارة جدول الدوري الألماني.

ويأتي جيرونا في المركز الثاني من حيث المعدل التهديفي بفارق هدف واحدة، ويتصدر هو الأخر ترتيب الدوري الإسباني، وعلى الرغم من تواجد مانشستر سيتي في المرتبة الثالثة في قائمة الاهداف بواقع 40 هدفًا إلا أنه يبتعد عن صدارة البريميرليج بالتواجد في المركزالرابع.

الأقوى دفاعًا..

يأتي إنتر ميلان في المركز الأول كأقوى دفاع بين الدوريات الخمس الكبرى بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط من أصل 16 مباراة في الدوري الإيطالي، وشكلت الصلابة الدفاعية موقف النيراتزوري على قمة الكالتشيو برصيد 41 نقطة.

وفي المرتبة الثانية من حيث القوة الدفاعية، جاء ريال مدريد باستقبال 11 هدفًا فقط، ولكنه يحتل وصافة الليجا بفارق نقطتين عن جيرونا.

سلسلة لا هزيمة..

لا يتجرع باير ليفركوزن من كأس الخسارة خلال الموسم الحالي، ليسجل بذلك سلسلة لا هزيمة في الدوري الألماني على مدار 15 مباراة متتالية، حيث سجل 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات، في حين سقط جميع الفرق الأخرى الدوريات الخمس الكبرى في فخ الخسارة لمباراة أو أكثر.

خسارة مباراة واحدة..

شهدت الدوريات الخمس الكبرى وجود فريق أو أكثر خسر مباراة واحدة فقط من انطلاق منافسات الموسم الحالي، هم بايرن ميونخ من ألمانيا وباريس سان جيرمان من فرنسا وليفربول من انجلترا وفريقين من إيطاليا هما إنتر ميلان ويوفنتوس ومثلهما من إسبانيا هما جيرونا وريال مدريد.

صدارة الهدافين..

يتصدر المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، صدارة هدافي الدوري الألماني بواقع 20 هدفًا جعلته الأعلى من حيث الكثافة التهديفية مقارنة بجميع نظرائه بالدوريات الخمس الكبرى.

ويتقاسم الوصافة الثنائي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وارلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بواقع 16 هدفًا لكل منهما.

وعلى مستوى صناعة الأهداف يأتي في المرتبة الأولى ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بواقع 8 تمريرات حاسمة.