الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إطلاق تطبيق "سنابل" لتسويق منتجات المرأة العربية

إطلاق تطبيق سنابل
إطلاق تطبيق "سنابل" لتسويق منتجات المرأة العربية

أطلقت منظمة المرأة العربية تطبيق (سنابل) الإلكتروني عبر منصتها الإعلامية  للسيدات صاحبات المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة يهدف التطبيق إلى مساعدة السيدات والفتيات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهن إلكترونيا في أكثر من 16 دولة عربية وإقليمية.

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بيان منظمة المرأة العربية

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منظمة المرأة العربية تكرم الدكتورة مايا مرسى تقديرا لجهودها فى خدمة قضايا المرأة

يستهدف هذا المشروع السيدات اللاتي لديهن مشروعات قائمة بالفعل في مجال المشغولات اليدوية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكذلك المنتجات الزراعية والحيوانية.

 ويقدم المشروع المعلومات والبيانات كافة حول كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحتوي التطبيق على عدد من الفيديوهات التوعوية والإرشادية.

يمكن تحميل هذا التطبيق من خلال الروابط التالية:

رابط التطبيق على iOS:

https://apps.apple.com/eg/app/sanabel-app/id6466179276

رابط التطبيق على Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awo.sanabel

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