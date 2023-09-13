بيان منظمة المرأة العربية

لقد هالنا ما حصل في كل من المملكة المغربية ودولة ليبيا من وقوع ضحايا وجرحى بالآلاف بالإضافة إلى الدمار الشامل في كلا البلدين الشقيقين من جراء الهزة الأرضية في المغرب والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا في الأيام الأخيرة بعد الإعصار الذي ضرب تلك المناطق.

نحن نشارك شعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا الألم العميق والصدمة لما حصل، وندعو الله أن يرحم الضحايا ويرفق بالمصابين ويمنحنا نعمة الصبر والشجاعة للاستجابة السريعة لحاجات المصابين والمشردين من بيوتهم وقراهم المهدومة.

وبالطبع تتجه عيوننا إلى معاناة النساء في كل من المغرب وليبيا من جراء تداعيات تلك الكارثتين عليهن مباشرة وعلى أسرهن.

إنها كارثة حقيقية، وإذ تنبض قلوب العرب كل العرب حزنا وأسى، فإننا مدعوون جميعاً للتضامن مع شعبي المغرب وليبيا الشقيقين وأن نقف كلنا وقفة واحدة دعماً لهما لتخفيف هول المصيبة ومواساة المصابين والناجين ودعم جهود الانقاذ السريع والمساعدة العاجلة.

رحم الله الضحايا وألهمنا جميعاً القوة والصبر .

