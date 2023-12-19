تدريب الإدارات الصحية بسوهاج على تنمية مهارة الإدارة والقيادة وتحريك المجتمع

نظمت إدارة تنظيم الأسرة عدة دورات؛ لتدريب فرق إشراف الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج، على تنمية مهارة الإدارة والقيادة وتحريك المجتمع وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة" والمهتم بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية ويهدف الى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والإختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي والارتقاء بصحة الأمهات والأطفال ، في الفترة من 15 وحتي 19ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتورخالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.وفريق تنظيم الأسرة بالإدارات المستهدفة وهي المنشاه، اخميم ، ساقلته ،جرجا ، جهينة ،دار السلام ،المراغة وشارك فى الندوة مديرو الإدارات الصحية ، ومسئولو تنظيم الأسرة ومشرفات تمريض تنظيم الأسرة ، والمشرفات الرائدات .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان، ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان، وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم. وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر أنه قام بالتدريب الدكتور محمد سرور استشاري تدريب بهيئة باثفايندر ، وخلال إجتماع عقده الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج و د. خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة و اعضاء فريق تنظيم الأسرة بالمديرية . علي هامش تلك الدورات.

قال "أبو هاشم" أن محافظة سوهاج تسعى دائماً لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواكبة للتنمية، حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من القيادة السياسية، والعديد من المشروعات التنموية والخدمية، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، بدعم مشروع "أسرة " لتعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لإختيار السلوكيات الصحيحة التى تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء او الإستمرار فى إستخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة يقدمها مقدمو الرعاية الصحية من القطاعى الحكومي والخاص.