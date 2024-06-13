"كاونسل ماسترز" تجذب كبرى العلامات التجارية لـ"نورث سكوير مول" بالعلمين الجديدة

"براندات" مطاعم وملابس وأثاث لتوفير تجربة سياحية وترفيهية مميزة..

أعلنت شركة كاونسل ماسترز- إحدى كبرى الشركات العاملة في الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وإدارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية- عن نجاح جذب كبرى العلامات التجارية لفتح فروع بالمركز التجاري "نورث سكوير" بمدينة العلمين الجديدة، مستغلة المزايا الفريدة للمول بإطلالته المباشرة على أجمل شواطئ البحر المتوسط وكورنيش المدينة، والإقبال الضخم من السياح تزامنًا مع انطلاق الموسم الصيفي.

واستطاعت شركة كاونسل ماسترز-المسؤولة عن إدارة وتشغيل نورث سكوير - جذب أكثر من 70 علامة تجارية عالمية للمول ما بين شركات تعمل في أنشطة الترفيه والمطاعم وبيع الملابس الجاهزة والأثاث والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتنوعة لتوفر كل احتياجات سكان وزوار العلمين الجديدة، والحفاظ على ريادة "نورث سكوير مول" باعتباره الوجهة التسويقية والترفيهية الأولى بالساحل الشمالي الغربي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة كاونسل ماسترز لتوفير تجربة سياحية بمستوى عالمي للمصريين والأجانب خلال موسم الصيف، والذي ينطلق يوم 13 يونيو 2024، وبالتزامن مع قرب إطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، والذي سيتضمن فعاليات رياضية، فنية، ترفيهية، وعروض للأزياء والموضة خلال شهور يونيو يوليو أغسطس سبتمبر وأكتوبر.

وحرصت شركة كاونسل ماسترز، على تنويع أنشطة الشركات المتعاقد معها لتلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، ففي مجال الترفيه، تعاقدت مع Sangria أكبر شاطئ بالساحل الشمالي بمساحة 22 ألف متر، وفى مجال السيارات Abaza auto trading ،كما تعاقدت مجموعة الشايع، مثل "ستاربكس" والذي يفتح أول فرع له بالساحل الشمالي في نورث سكوير مول، لتتواجد لأول مرة في الساحل الشمالي بما تمتلكه من علامات تجارية عالمية شهيرة ومفضلة لدى المستهلكين، وفي مجال الأزياء وملابس الأطفال ومستحضرات التجميل والإكسسوارات مثل H&M Adidas -- Hadia Ghaleb Store.

كما تعاقدت مع مجموعة "سكاى هوسبيتاليتي"، التي تمتلك أشهر العلامات التجارية الخاصة بالمطاعم والكافيهات مثل NI الإيطالي والصيني، ولوفلاندرين الفرنسي وساري اللبناني، إضافة إلى التعاقد مع شركة Fit Hub لإنشاء أكبر مركز رياضي "جيم" على مساحة 1000 متر، وفي نفس الصدد استطاعت الشركة جذب العلامات التجارية المشهورة في الرياضة أبرزها مجموعة انتر سبورت الرياضية، اسكتشرز، وكوب.

كما ستفتتح فروع لعلامات: "نت هوم" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج ومتخصصة في بيع مستلزمات البيت من أفخر وأجود المفروشات المنزلية بصناعة مصرية، "بوش شيدز" للنظارات، "منسي" للنظارات"، "مزايا" لمستلزمات العطرية والتجميلية والهدايا، وفي مجال الأثاث سيفتتح فروع Manzzeli ، Homzmart.

وفي مجال المطاعم والكافيهات، نجح نورث سكوير مول في جذب كبرى العلامات التجارية وأبرزها: سعودي كافيه، إسبريسو لاب، بوخارست، اندريا، بيت ورد، ومحلات الحلويات مثل تورتينا، وسلطانة آيس كريم، وكذلك خدمات مختلفة مثل مجموعة الصغير صالون، وصيدلية Dr. M، مع توفير الخدمات المصرفية بافتتاح فروع لبنكي مصر والتعمير والإسكان.

قال جورج ميتري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، إن الشركة نجحت في جعل نورث سكوير مول الوجهة الترفيهية والتسويقية الأولى في الساحل الشمالي لما يوفره من خدمات متنوعة تخدم السياح خلال موسم الصيف، وكذلك تدعم خطط وتوجهات الدولة في تحويل الساحل للإقامة الدائمة طوال العام، مضيفًا أن "نورث سكوير" استقبل أكثر من 100 زائر طوال موسم صيف 2023، وتتطلع لمضاعفة هذا العدد خلال الموسم الحالي في ظل افتتاح فروع لعلامات تجارية جديدة تصل لأكثر من 70 علامة تجارية.