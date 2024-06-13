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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يوافق على رحيل ديانج عن الأهلي بشرط !

اليو ديانج
اليو ديانج

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي موافقته المبدئية على رحيل النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ولكن بشرط.

واشترط كولر على إدارة النادي الأهلي الاستقرار على الاسم البديل الذي سيخلف ديانج في وسط الفريق، كما اشترطت الإدارة على اللاعب وصول عرض مالي قوي للموافقة على رحيله.

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عرضًا مغريًا يقرب ديانج من الدوري السعودي

عرضًا مغريًا يقرب ديانج من الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب الأهلي برحيل لاعب الوسط المالي إليو ديانج إلى الدوري السعودي حال وصول عرض مغري له.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج ينتظر خلال الفترة المقبلة وصول عرض كبير من أحد أندية الدوري السعودي بمقابل مادي يصل إلى ٤ ملايين يورو للنادي الأهلي. 

وأكمل شبانة بأنه بالرغم من حصول اللاعب على وعد من الإدارة  بالموافقة على رحيله حال وصول العرض المغري إلا أن كولر إشترط للموافقة الاستقرار على الاسم البديل الذي سيخلفه بوسط الفريق.

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