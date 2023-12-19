الفائز بجائزة أفضل هاوٍ في العالم: مصر بها مشاهد رائعة تحتاج إلى توثيق

كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، تفاصيل تحقيقه هذا الإنجاز، موضحًا أن هذه المسابقة تعلنها مجلة بريطانية ويتم تنظيمها سنويا، وهي عبارة عن 10 جولات، يتم تقديم صور فيها كل جولة ويحصل المتسابقون على مراكز من 1 لـ10، مشددًا على أن مصر بها الكثير من المشاهد الرائعة التي تحتاج إلى تصوير وتوثيق.

مصورين من داخل مصر

وأضاف "ناصر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "في السادس عشر من ديسمبر تم الإعلان عن نتيجة المسابقة واستطعت الفوز باللقب للثانية على التوالي بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر.

المراكز العشرة الأولى

وتابع المصور البالغ من العمر 19 عاما: “حصولي على هذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، ففي العام الماضي لم يكن يتخيل أحد أن أحصل على مركز من المراكز العشرة الأولى، وبالتالي، فإن حصولي على الجائزة في العام الماضي شجّع مصورين مصريين كثر على المشاركة في المسابقة هذا العام”.

وواصل: "أسلوبي في التصوير متناسب مع أسلوب المسابقة وهو ما يتيح لي فرصة أعلى مقارنة بالمتسابقين الآخرين، وفي نهاية المطاف يبقى تحقيق هذا الإنجاز الكبير توفيق كبير من الله".

