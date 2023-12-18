انفراد..ننشر تفاصيل عرض اتحاد الكرة لمدرب فرنسى لقيادة منتخب مصر للسيدات (مستند)

بعد أن انفردت الوفد منذ ساعات بنبأ تولى الفرنسى باتريس ليغ منصب المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات فى كرة القدم خلال الفترة المقبلة، ننشر مستند من عرض الاتحاد للمدرب.

حصلت الوفد على نسخة من عرض اتحاد كرة القدم والذى أرسله الاتحاد قبل توقيع العقد للمدرب الفرنسي و المقدم عن طريق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم

ومن بين ما تضمنه العرض هو راتب شهري 15 الف دولار مع توفير الإقامة ومكافأت خاصة للفوز مع توفير تذاكر طيران على نفقة اتحاد الكرة لسفره لفرنسا مرتين سنويا وتأمين صحى.

كما تضمن أن العقد لمدة عامين وكانت الوفد قد نشرت منذ ساعات، عن توقيع باتريس ليغ عقدا مع اتحاد الكرة على أن يبدأ مهامه في شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

وكان منتخب مصر للسيدات ودع التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد التعادل السلبي أمام السنغال.

وصعدت السنغال الى البطولة في نسختها الثالثة عشر بعد فوزه على مصر ذهابا في داكار، والتي انتهت برباعية نظيفة.

وكان التصنيف الدولي لكرة القدم الاخير شهد تراجع منتخب مصر للمركز ال92 من التصنيف اي وصل الى التنصيف الاخير ويأتي بعد الفشل في الصعود الى كأس امم أفريقيا.