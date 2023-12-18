الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بخالص التهنئة ‘لى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

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وقال القصير إن نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة وادراكه للمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وأهمية اختيار رئيساً للفترة القادمة قادراً على تحقيق طموحاته في العبور بالوطن إلى بر الآمان متسلحين في هذا الاختيار بالإنجازات التي تحققت على أرض الوقع خلال العشر سنوات الماضية في كافة المجالات وشملت كل أطياف المجتمع، فضلا عن وضع الدولة المصرية في مكانتها التي تستحقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبحت من الدول المحورية ذات المرجعية في كل القضايا الإقليمية والدولية.

ووجه "القصير" الشكر الى فلاحي ومزارعى مصر الذين لبوا نداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية وسطروا مشهدا وطنيا وحضاريا رائعا.

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