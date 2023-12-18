وزارة الزراعة تطلق فرق إرشادية لدعم مزارعي المحاصيل الشتوية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فرق إرشادية للنهوض بالمحاصيل الشتوية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

الفرق الإرشادية

وتهدف الفرق الإرشادية إلى تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، وتوعيتهم بأحدث الممارسات الزراعية الجيدة، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الشتوية.

وتشمل الفرق الإرشادية مهندسين زراعيين متخصصين في المحاصيل الشتوية، وسيتم توزيعها على جميع المحافظات، حيث ستقوم بزيارة المزارع وتقديم الدعم الفني لهم، كما ستقوم بتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية الزراعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ما هي المحاصيل الشتوية؟

المحاصيل الشتوية هي المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء، وتشمل القمح والشعير والذرة الرفيعة والبقوليات وغيرها. وتتميز المحاصيل الشتوية بقدرتها على تحمل درجات الحرارة المنخفضة، وإنتاجها المرتفع.

أهمية دعم مزارعي المحاصيل الشتوية

تلعب المحاصيل الشتوية دورًا مهمًا في الأمن الغذائي المصري، حيث تساهم في توفير القمح والشعير والذرة الرفيعة، وهي من السلع الغذائية الأساسية. كما تساهم المحاصيل الشتوية في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المزارعين.