«المركزي للإحصاء» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات

هنأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتقدم الجهاز بخالص التهنئة للرئيس والشعب المصري العظيم على ملحمة الوعي السياسي والتعبير عن راية في الانتخابات الرئاسية بكثافة أذهلت كافة المتابعين.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أتقدم بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التي أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور مكثف وفريد، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.



وأنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار في بذل كافة الجهود والمساعي اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن.