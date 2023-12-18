يباع 11 ضعف سعره|فستان الأميرة ديانا يحطم الرقم القياسي في عالم الموضة

تعرف الأميرة ديانا بأناقتها ورقيها، فدائمًا كانت تظهر بإستايلات مختلفة ومميزة، جعلتها أيقونة للجمال والأناقة، حتى بعد رحيلها، بقيت صورها تتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليلاحظ الجميع أن ما إرتدته منذ سنوات عديدة أصبح موضة في الوقت الحالي، مما سبب ذلك ببيع مقتنياتها بثمن كبير جدًا.

فستان الأميرة ديانا

سعر فستان الأميرة ديانا

وإرتدت الأميرة ديانا بفستان سهرة أسود، مطبوع عليه بالنجوم البنفسجية، وتنورة على الخصر متعددة الطيات لأول مرة، في إيطاليا في عام 1985 خلال قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها أوركسترا فانكوفر السيمفونية في عام 1986، وكان من إبداع المصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين.

وقدر الخبراء سابقًا أنه من المرجح بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ 100 ألف دولار، إلا أنه تم بيعه مقابل مبلغ 604 آلاف و800 دولار في مزاد في يناير الماضي، لمصمم الأزياء المغربي والبريطاني جاك أزاجوري.

وقام المصمم جاك أزاجوري ببيع الفستان 11 ضعف سعره الحقيقي، فقام ببيعه بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألف و80 دولارًا، ليحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم الموضة.