الرئيس السيسي: المواطن المصري العظيم هو البطل في التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يدرك حجم التحديات التي مررنا بها ومازالنا نواجها، موضحًا أن المواطن المصري هو البطل في مواجهة التحديات، الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة.

كلمة عاجلة من الرئيس السيسي

وتابع “السيسي”، خلال كلمته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين،: "أجدد معكم العهد بأن نبذل معًا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمع دولة ديمقراطية وأبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون".

وقال السيسي، إن المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني أن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذي شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق".

وأضاف: "شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن هوية وفاعلية المصري بكافة أطيافه وفئاته".