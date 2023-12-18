رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

وقدم رئيس جامعة حلوان ونواب رؤساء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أسمى وأرق التهاني إلى السيسي، لفوزه في الانتخابات التى تقدم أروع الأمثلة في وعي الشعب المصري وثقته؛ في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية.

وقال رئيس جامعة حلوان في تصريح له: "الشعب المصري دومًا ما يكتب الملاحم الوطنية، متمنيا للرئيس دوام التوفيق وتقدم ورفعة وطننا الحبيب مصر".

وأكد رئيس جامعة حلوان أن اختيار الشعب المصري للرئيس السيسي لفترة جديدة يُعد أقوى دليل على رغبته في استكمال مسيرة التنمية، وأن الشعب داعم للرئيس والدولة من أجل تحقيق الريادة والتقدم والازدهار، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم المشروعات القومية التى أقيمت على أرض مصر.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن فترة الولاية الجديدة ستكون استكمالاً للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة، مؤكدا الدعم الكامل لاستمرار مسيرة التنمية.

وزير التعليم العالي يهنئ السيسى

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

كما تقدم قيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس السيسي.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.

فوز السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات، وحصل السيسى على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتًا بنسبة 89.6 في المائة من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8 في المائة.



وأضاف البدوي أن عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9 في المائة وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1 في المائة.

