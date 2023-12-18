تعريف الطلاب بدور مبادرة "حياة كريمة" التنموي في جامعة حلوان

عقدت كلية الآداب في جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي"، بهدف التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في العمل التنموي والتطوعي.

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب.

وتناولت الندوة نشأة المبادرة وتطورها وأهم مجالات نشاطها والخدمات التي تقدمها كمشروع تنموي يستهدف القرى والأحياء الفقيرة.

وحضر الندوة 228 طالباً وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشرف على الندوة الدكتورة أماني السيد، وكيلة كلية الآداب في جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شارك في إعدادها الدكتور محمد عبد المنعم من قسم الفلسفة.

وحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد فريد والدكتورة سما الشافعي من مبادرة حياة كريمة.

جامعة حلوان تحصد 14 ميدالية في بطولة الجامعات

شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز الطالب حسام سلامة عبد الحافظ بالمركز الأول في مسابقتي الوثب الطويل والثلاثي، فيما فاز الطالب يوسف بدوي سيد بالمركز الأول في سباق 110 متر حواجز.

كما فاز الطالب إبراهيم محيى إبراهيم بالمركز الأول في سباقي 400 متر و800 متر جري، والطالب عمرو هاني سليمان المركز الأول في سباق 200 متر.

وفي المسابقات الأخرى، فاز الطالب أسامة حسين أحمد بالمركز الأول في سباق 10 آلاف متر، والطالب باسل محمد أحمد بالمركز الأول في مسابقة اطاحة مطرقة، والطالب أحمد سامح محمد بالمركز الأول في رمي الرمح.

كما حصل فريق التتابع 4×100 متر المكون من الطلاب يوسف علاء الدين ويوسف وائل كمال وإبراهيم محيى إبراهيم وعمرو هاني سليمان على المركز الأول.

بينما حصل الطالب يوسف حسام الدين عبد الحميد مركز تالت وثب طويل، والطالب مصطفى سيد سيد حصل على المركز الثالث فى مسابقة ١١٠ متر حواجز.

أما على مستوى الطالبات، فحصلت الطالبة إيتن أحمد يحيى على المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، والطالبة جين محمد إبراهيم محمد على المركز الثاني مكرر في مسابقة الوثب العالي، والطالبة منة الله سيد على المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة.