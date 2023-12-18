رئيس الوزراء الروسي يزور بكين غدًا لحضور الاجتماع الدوري بين رئيسي الحكومتين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور الصين الأسبوع الجاري لحضور الاجتماع الدوري الثامن والعشرين بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إنه من المتوقع أن يستضيف رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج الاجتماع مع ميشوستين الذي سيزور بكين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

أضاف وانج أنه خلال الاجتماع، سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والتعاون العملي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.

قال وانج إن الجانب الصيني يأمل أن يساعد الاجتماع في تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز التبادلات الثقافية وتعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا لعصر جديد.

يعتبر الاجتماع بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية آلية مهمة لتعزيز تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتنسيق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ويعقد سنويا منذ عام 1996، عندما تأسس للمرة الأولى.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن بلاده عازمة على مواصلة التعاون الوثيق مع بلدان رابطة الدول المستقلة في مكافحة محاولات تزييف التاريخ وتمجيد النازية.

وقال بوتين - في رسالة عبر تقنية الفيديو موجهة إلى المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة (كومنولث)- :"نحن نهدف إلى مواصلة التعاون الوثيق في قضايا الحفاظ على ذاكرة ماضينا المشترك ومكافحة محاولات تزوير التاريخ وتمجيد النازية".

وأضاف : "أن البحث عن الجنود المفقودين وتحديد هويتهم لاحقًا بناءً على الميداليات والممتلكات الشخصية المسجلة والوثائق الأرشيفية يلعب دورا في هذا الموضوع بجانب النشاطات المهمة لإحياء ذكرى، أولئك الذين سقطوا خلال الحرب الوطنية العظمى".

وتابع الرئيس الروسي: "خلال رئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة ستولي موسكو اهتماما خاصا بمسألة الحفاظ على اللغة الروسية، التي كانت ولاتزال لغة التواصل بين الأعراق لمئات الملايين من الناس في بلداننا وحول العالم".

وتضم رابطة الدول المستقلة ، التي تأسست في 8 ديسمبر عام 1991 ، كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.