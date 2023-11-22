الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الخارجية الصينية: لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

الصين
الصين

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مرحبة بالهدنة المؤقتة في غزة.

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عاجل.. أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على اتفاق الهدنة في غزة

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هدنة غزة.. تستمر 4 أيام قابلة للتمديد وهذا موعد البدء

 وزارة الخارجية الصينية

وقالت وزارة الخارجية الصينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: “نأمل أن تساعد الهدنة المؤقتة على تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع”.

وأعلنت مصر اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

الهدنة الإنسانية 

 وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

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