الخارجية الصينية: نرحب بالزيارة المرتقبة لوفد الكونجرس الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الصين ترحب باعتزام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قيادة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للقيام بزيارة الصين وذلك في أعقاب إعلان شومر عن أن الزيارة ستكون في خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن بيان الخارجية قولها "نأمل أن تساهم هذه الزيارة في فهم أكثر موضوعية للصين في الكونجرس الأمريكي، وتعزيز الحوار والتواصل بين الهيئتين التشريعيتين لبلدينا، وإضافة عناصر إيجابية لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية".

وفي سياق متصل

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الصين ترحب باعتزام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قيادة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للقيام بزيارة الصين وذلك في أعقاب إعلان شومر عن أن الزيارة ستكون في خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن بيان الخارجية قولها "نأمل أن تساهم هذه الزيارة في فهم أكثر موضوعية للصين في الكونجرس الأمريكي، وتعزيز الحوار والتواصل بين الهيئتين التشريعيتين لبلدينا، وإضافة عناصر إيجابية لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية".