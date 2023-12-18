معرض ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهرة (صور)

نظمت جامعة القاهرة معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، عملا بمبدأ التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين ماديًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحرص جامعة القاهرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كل المجالات، وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية

معرض ملابس جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن معرض الملابس ضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن معرض الملابس يستهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن معرض الملابس شهد إقبالا كبيرًا من طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، من خلال العديد من الأنشطة، من بينها التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تنظم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة إلى أن تنظيم الجامعة لتلك المعارض يأتي بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.