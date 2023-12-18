جرأة فستان هيدي كرم تكشف عن تاتو ساقيها

لفتت الفنانة هيدي كرم عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها، أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "آل شنب" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الأحد ١٧ ديسمبر.

وبدت هيدي كرم بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الأبيض في الأسود، اتسم بشق مثير كشف عن التاتو الكانت أعلى فخدها، وعكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، إطلالتها من اختيار خبيرة الموضة Lamis Khalil.

وتزينت ببعض المجوهرات الماسية اللافتة، مع تنسيق كلاتش سوارية تناغمت مع الفستان.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع وبرعت خبيرة التجميل Sherihan Ashraf في وضع لمسات لافتة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.