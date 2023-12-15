هيدي كرم تثير الجدل بالتل الشفاف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

لافتت الفنانة هيدي كرم انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالتها خلال ظهورها على السجادة الحمراء بحفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ليلة أمس.

هيدي كرم

وبدت هيدي كرم بإطلالة أنوثية لافته، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وواسع من تحت، بأكمام طويلة، صمم من قماش التل المزركش باللون الأسود وتحته بطانه بيج بنفس لون الجسم، وزين الكشكش من اعلى والأمام، مما لافت الانتباه لها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

الفنانة هيدي كرم

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

الفنانة هيدي كرم

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان منهم: "محمود حميدة، يسرا، صبا مبارك نجلاء بدر، نسرين طافش، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، داليا شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، سارة عبدالرحمن، أمير المصري، نور النبوي".

الفنانة هيدي كرم

وحضر أيضًا: "أحمد حاتم، هاني رمزي وزوجته، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، محمد شاهين، ياسمين رئيس، أحمد داش، اللبنانى عادل كرم، المخرج أبوبكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى" وعدد آخر من الفنانين.

الفنانة هيدي كرم

تم عرض الفيلم القصير "60 جنيه" كفيلم افتتاح المهرجان للمخرج عمرو سلامة والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته"، للمخرج عمرو سلامة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

الفنانة هيدي كرم

هدي كرم

هيدي كرم من مواليد 27 أغسطس 1980 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.