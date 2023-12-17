إخماد حريق نشب بشقة في إمبابة

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

اقرأ أيضاً: اندلاع حريق شقة سكنية بالعمرانية





وفي وقتٍ سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بالجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وعلى جانب آخر، سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شقة سكنية بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعدما تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى افور اتجهت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم فرض كرودن أمني لمحاصرة الحريق ومنع إمتداده للوحدات المجاورة، وبالفعل تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات مادية تذكر.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وتوُاصل الحماية المدنية جهودها من أجل إخماد كافة الحرائق التي تندلع في مصر في كافة أرجاء المُحافظات المُختلفة.